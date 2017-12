FC Bayern gegen 1. FC Köln live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Die Talfahrt der Kölner, die mit drei Zählern abgeschlagener Tabellenletzter sind und bereits zwölf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz (HSV) haben, sorgte sogar beim scheinbar übermächtigen Gegner aus München für mitleidige Worte. „Wenn man sich den Verlauf des Spiels gegen Freiburg anschaut: Die haben gerade ein bisschen Sch… e am Schuh“, wandelte Nationalspieler Niklas Süle (23) ein Zitat von Weltmeister Andreas Brehme ab. Süle ist sicher: „Köln muss über den Kampf kommen. Sie werden sich hinten rein stellen.“ Jupp Heynckes (72), als Spieler vor mehr als 40 Jahren 1973 im rheinischen Duell mit Gladbach gegen Köln DFB-Pokalsieger, ist sicher: „Wir werden Köln nicht unterschätzen und eine gute Einstellung an den Tag legen.“

Die Bayern können indes den Patzer von Vizemeister RB Leipzig vom Dienstagabend beim 1:1 in Wolfsburg nutzen und einen Spieltag vor der Winterpause zehn (!) Zähler zwischen sich und die Roten Bullen bringen. Gewinnt Schalke am Mittwoch gegen den FC Augsburg, würden die „Knappen“ auf Rang zwei springen – bei neun Zählern Rückstand. Echte Spannung im Titelrennen sieht wohl anders aus… Erneut im Tor der Münchner: Der aus der Fußball-Rente geholte Keeper wird Sven Ulreich vertreten. Mats Hummels und Kingsley Coman werden ebenfalls spielen können. Bei den Kölnern kommen zu der ohnehin besorgniserregenden Personalsituation noch die Ausfälle von Mittelstürmer Sehrou Guirassy, der nach Sehnenentzündung passen muss, und von Yuya Osako – der Japaner fehlt nach Lungenentzündung – sowie von Konstantin Rausch (Oberschenkelprobleme) hinzu. Viel schlechter könnten die Rahmenbedingungen für den FC, der in 46 von 88 Spielen gegen den Rekordmeister punkten konnte, wohl kaum sein…

Pizrarros letztes Bundesliga-Tor: Am 10. März 2017 trifft der Sturm-Veteran von Werder Bremen beim 1:1 bei Bayer Leverkusen. Es ist sein 191. Tor in der deutschen Fußball-Eliteliga. Und bis Juni 2018 kann noch der ein oder andere Pizarro-Treffer dazu kommen...

Pizarro und Pep Guardiola: Unter dem charismatischen Bayern-Trainer aus Spanien kam der Peruaner in seinem letzten Jahr in München 2014/2015 nur noch auf 13 Liga-Einsätze...

Pizarro in München: 15 der 16 Titel in seiner Karriere holte Claudio (hinten, 3. v. l.) mit dem FC Bayern. Auch den europäischen Supercup 2013 gegen seinen Ex-Klub Chelsea...

Pizarro in München, die Zweite. Ab 2012 spielte der Stürmer noch einmal für den deutschen Rekordmeister und holte sich am 25. Mai 2013 im Finale gegen Dortmund (2:1) endlich die Champions League...

Die Krönung der Pizarro-Erfolgsstory in Bremen: Mit seinem 134. Bundesliga-Tor löste er am 23. Oktober 2010 beim 4:1 in Mönchengladbach den bisherigen, besten ausländischen Torjäger Giovane Elber ab.

Nach fünf Jahren war (erst mal) Schluss in München. Claudio Pizarro wechselte zum FC Chelsea. In London kam er allerdings nur auf 32 Pflichtspiel-Einsätze (2 Tore) - und musste nach dem verlorenen CL-Finale 2008 seinen früheren Münchner Mitspieler Michael Ballack (l.) trösten...

Pizarro in Lima: Der Ruf des Hauptstadtklubs Alianza ließ nicht lange auf sich warten. Ab 1998 stürmte er für den 22-fachen peruanischen Meister. Piza knipste in 44 Spielen 25-mal, empfahl sich nachhaltig für Europa...

Die Anfänge in Peru: Schon mit 16 Jahren debütierte Claudio Pizarro (vorn) für den peruanischen Erstligisten Deportivo Pesquero. In 42 Spielen traf er elf Mal.

Zehn Peruaner spielten bisher in der Bundesliga - aber keiner dieser südamerikanischen Profis erlangte ähnlichen Kultstatus wie Claudio Pizarro (r., mit Ailton), der am 28. September 1999 erstmals in der Liga für Werder Bremen auflief.

Wie sehe ich das Spiel FC Bayern München gegen 1. FC Köln live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Spiele der Bundesliga am 16. Spieltag am Dienstag und Mittwoch live und exklusiv. Die Partie FC Bayern München gegen 1. FC Köln gibt es am Mittwoch ab 20.15 Uhr auf den Kanälen Bundesliga 2 und HD – mit Chefreporter Wolff-Christoph Fuß als Kommentator. In der Konferenz am Mikrofon: Kai Dittmann.