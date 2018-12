FC Bayern München gegen 1. FC Nürnberg live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Beim Rekordmeister hat man sich auf die Rolle des BVB-Jägers eingestellt. Vor der Partie FC Bayern München gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) hat Stürmerstar Robert Lewandowski (30) die neue Konstellation in der Zeitung Fußball BILD skizziert: „Wenn du weißt, dass du sowohl in der Bundesliga als auch im Pokal und in der Champions League richtig kämpfen musst, dann ist das etwas anderes, als wenn du 20 Punkte Vorsprung hast. Sehr vieles ist Kopfsache.“ Gerade gegen die Teams aus dem unteren Tabellendrittel darf sich der FC Bayern bei seiner propagierten Aufholjagd keine Ausrutscher mehr erlauben. Gegen den FC Augsburg, den SC Freiburg (jeweils 1:1) und Fortuna Düsseldorf (3:3) gaben die Münchner allesamt vor heimischer Kulisse Punkte ab – ungewohnt, aber auch beispielhaft für die Ergebniskrise der Bayern in dieser Saison in der Bundesliga.