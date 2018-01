FC Bayern München gegen 1899 Hoffenheim live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Sandro Wagner will zurück zum FC Bayern - doch er muss gewarnt sein: Der Rekordmeister kann zum Karrierekiller werden, wie der SPORTBUZZER in einer Galerie aufzeigt. © imago/Getty

Alexander Baumjohann: Die Kameras waren auf ihn gerichtet, als er 2009/10 ablösefrei von Borussia Mönchengladbach zum FCB wechselte. Der damalige Trainer Louis van Gaal ließ Baumjohann 90 + 1 Minuten auflaufen - in der gesamten Hinrunde wohlgemerkt. Bereits zur Rückrunde war er wieder verschwunden und schaffte bei keiner seiner nächsten Stationen (Schalke, Kaiserslautern, Hertha) den Durchbruch. Heute kickt er in Brasilien bei Coritiba. © imago

Jan Kirchhoff: Beim 1. FSV Mainz 05 war die Welt für den Verteidiger noch in Ordnung. Nach seinem Wechsel zum FCB lief für ihn jedoch überhaupt nichts mehr zusammen. Bei Bayern kam er nur auf wenige Einsätze und seine Ausleihe zu Schalke 04 war weitestgehend von Verletzungen geprägt. Bei seinem Debüt für den AFC Sunderland fälschte Kirchhoff einen Ball unhaltbar für den eigenen Keeper ab und verursachte obendrein noch einen Foulelfmeter. © imago

Bernardo: Zur Saison 1991/92 kam er im Schlepptau mit Mazinho als erster Brasilianer zu den Roten. In den folgenden Jahrzehnten sollten die Bayern-Scouts am Zuckerhut mehr Erfolg haben, denn Bernardo brachte es nur auf vier Ligaspiele. Sein Debüt bestritt er im August, im September war sein europäisches Intermezzo bereits beendet. Als Fußballer verließ er Brasilien im Anschluss nie wieder. © imago

Tim Borowski: Jürgen Klinsmann holte nicht nur die Buddhas an die Säbener Straße, sondern auch Borowski. Beim FC Bayern konnte er allerdings nie an seine Bremer Zeit anknüpfen - mit einer Ausnahme: Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Werder erzielte er einen Doppelpack. Bezeichnenderweise geschah dies beim 2:5-Debakel der Roten. Im Anschluss kehrte Borowski zu den Grün-Weißen zurück, musste jedoch häufig mit der Reservistenrolle leben. © imago

Edson Braafheid: Zugegeben, so hoch waren die Erwartungen der Bayern-Fans in Bezug auf den Niederländer dann auch wieder nicht. Allerdings hielt Landsmann Louis van Gaal relativ große Stücke auf den Außenverteidiger. Das Niveau seiner Teamkollegen erreichte er jedoch nie. Nach dem FCB wechselte er sich fleißig und wenig geringfügig erfolgreich durch Europa - Celtic, Hoffenheim, Twente, Lazio und Utrecht hießen die Stationen. © imago

Breno: Es verbietet sich, bei dieser Personalie über nicht erfüllte Erwartungen zu sprechen. Der als 18-Jähriger für 12 Millionen Euro verpflichtete Brasilianer zeigte gute Ansätze, ehe er leider nur noch mit persönlichen Problemen für Schlagzeilen sorgte. Seine Verurteilung wegen schwerer Brandstiftung war der Tiefpunkt. Inzwischen hat er seine Haftstrafe abgesessen und spielt in seiner Heimat wieder Fußball. An das Kapitel FC Bayern wird sich Breno nur ungerne zurück erinnern. © imago

Ali Daei: Im Iran ist er nach wie vor ein Idol, bei den Bayern konnte er nicht überzeugen. Ali Daei kam 1998 für 5 Millionen Euro aus Bielefeld zum FCB. Nach nur einem Jahr zog es den größtenteils glücklosen Stürmer zur Hertha. Auch in der Hauptstadt fand der 149-fache Nationalspieler (109 Tore!) den Weg zum Tor zu selten. © imago

Lukas Podolski: Nach der Weltmeisterschaft im eigenen Land wagte Poldi den Abschied aus seiner Heimat Köln, um beim FCB den nächsten Schritt zu machen. Den hohen Erwartungen konnte er in München aber nie gerecht werden, sodass es ihn 2009 wieder zurück in die Domstadt zog. Podolski und Bayern: So wirklich passte es nicht zusammen. © imago

Landon Donovan: Nicht jede Idee von Jürgen Klinsmann war nach dem Geschmack der Verantwortlichen und Fans. Die Ausleihe von US-Boy Landon Donovan fällt in diese Kategorie. Der Amerika-Kenner Klinsi bekam seinen Wunschspieler - für gut zwei Monate. Zwischen Januar und März 2009 brachte es der 157-fache Nationalspieler der USA auf sechs Einsätze im Bayern-Dress. Auch danach ging für Donovan nicht mehr viel. © imago

Julio dos Santos: Die Fußstapfen waren einfach zu groß für den Jungen aus Paraguay: Julio dos Santos wurde nach seiner Ankunft in München im Januar 2006 von der Presse zum zukünftigen Michael Ballack ernannt. Die Realität sah jedoch anders aus: Das Top-Talent spielte nur fünfmal für den FCB und wurde danach in die ganze Welt verliehen - mit überschaubarem Erfolg. Inzwischen ist er 34, die große Karriere war ihm trotz herausragender Anlagen nie vergönnt. © imago

Andreas Görlitz: Wäre er mal lieber ein Blauer geblieben! Bei 1860 München avancierte Görlitz zu einem der großen Hoffnungsträger des deutschen Fußballs. Bei den Roten aber hatte er Pech, zog sich 2004 kurz nach seinem Wechsel einen Kreuzbandriss zu. Über eine Karlsruhe-Leihe zog es ihn später nach Ingolstadt und San José in die USA. Im Jahr 2015 beendete Görlitz seine Karriere. © imago

Emil Kostadinow: Der Bulgare bildete einst mit Christo Stoitschkow ein kongeniales Angriffsduo. Anschließend bestritt Kostadinow weit über 100 Spiele für den FC Porto, ehe es ihn über La Coruña zum FCB zog. Dort angekommen, schien er das Fußballspielen irgendwie verlernt zu haben. Kostadinow wurde in 27 Ligaspielen 13-mal ein- und neunmal ausgewechselt. Nach nur einem Jahr verabschiedete er sich wieder, kehrte später noch einmal nach Deutschland zum FSV Mainz 05 zurück. Von Erfolg gekrönt war das alles nicht mehr. © imago

Michael Sternkopf: 1990 holte der FC Bayern Michael Sternkopf für 3,4 Millionen DM vom Karlsruher SC. Bedenkt man, dass die Experten dem damaligen Jungspund eine gigantische Zukunft zugetraut hatten, konnte er mit seiner Entwicklung bei den Roten nicht wirklich zufrieden sein. Nur vier Bundesliga-Tore in fünf Spielzeiten lautete seine Bilanz - zu wenig für einen Offensivspieler. Zudem bestritt "Sterni" kein einziges A-Länderspiel. Über Gladbach und Freiburg zog es ihn nach Bielefeld, wo er auch in der 2. Liga auflaufen musste. © imago

Sinan Kurt: 2014 sicherten sich die Münchner das Gladbacher Sturm-Talent Sinan Kurt. In der bayrischen Landeshauptstadt konnte er sich jedoch nicht durchsetzen und wechselte zur Saison 2015/16 zu Hertha BSC. Zunächst stoppte ihn in der Hauptstadt eine Sprunggelenksverletzung, danach eine Aussage des Trainers Pal Dardai, der bei Kurt die nötige Mentalität vermisste. © imago

Tobias Rau: Er galt als großes Defensiv-Talent, als er 2003 aus Wolfsburg zum FC Bayern tranferiert wurde. Tobias Rau gehörte der Perspektivmannschaft Team 2006 an, doch seine Karriere geriet in München ins Stocken - vor allem aufgrund von Verletzungsproblemen. Im Anschluss versuchte er sein Glück bei Arminia Bielefeld, doch seinen Traum von einer großen Karriere musste er frühzeitig aufgeben. Heute arbeitet Rau als Sportlehrer und kickt in der Kreisklasse. © imago

Sebastian Rode: Bei Eintracht Frankfurt verlebte Rode vier sehr erfolgreiche Jahre, ehe der FCB 2014 an seine Tür klopfte. Vor allem der damalige Münchner Sportdirektor Matthias Sammer galt als Fan Rodes, doch dieser verzweifelte bei den Roten an der starken Konkurrenz. Zwar war der defensive Mittelfeldspieler immer da, wenn er gebraucht wurde, doch die Einsätze wurden eher weniger als mehr. 2016 heuerte der heute 27-Jährige beim BVB an. Auch am Rheinlanddamm konnte er bisher noch nicht an seine Frankfurter Zeiten anknüpfen, fehlt seit August zudem verletzungsbedingt. © imago

José Ernesto Sosa: Der Argentinier galt als Mega-Talent, als er 2007/08 zum FC Bayern wechselte. Sosa sollte nach und nach zum neuen Sebastian Deisler heranwachsen, der seine Karriere zuvor beendet hatte. Doch der Mittelfeldspieler wurde mit München und der Bundesliga nie warm. Zwar hatten auch seine Folgestationen (SSC Neapel, Atlético Madrid, AC Milan und viele weitere) Rang und Namen, doch durchsetzen konnte er sich nicht. Der inzwischen 32-Jährige ist immer noch aktiv, läuft aktuell für Trabzonspor auf. © imago

Adolfo Valencia: In der Saison 1993/94 legte der Kolumbianer einen grandiosen Start hin. Bereits am 1. Spieltag schnürte er gegen den SC Freiburg einen Doppelpack. Alle Bayern-Fans feierten "El tren", wie der bullige Stürmer genannt wurde. Doch bereits in der kommenden Saison wurde er kaum noch berücksichtigt. Nach seiner Zeit beim FCB avancierte Valencia zum Wandervogel - mit überschaubarem Erfolg. © imago

Jean-Pierre Papin: Sein Name war für die deutschen Fußballfans ein größerer Stolperstein als seine Fußballkünste für die Abwehrspieler der Bundesliga. Papin kam mit großen Vorschusslorbeeren vom AC Milan zu den Roten, brachte es zwischen 1994 und 1996 aber nur auf magere drei Bundesligatore. Seine Zeit in München war der Anfang vom Ende seiner Karriere. © imago