FC Bayern München gegen Borussia Dortmund live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Es gibt ihn tatsächlich, diesen kleinen Makel in der ruhmreichen Bundesliga-Historie des FC Bayern. Seit dem Umzug in die Allianz Arena zur Saison 2005/2005 feierten die Bayern noch nie eine Meisterschaft im eigenen Stadion. Auch die letzten Jahre vor der Fertigstellung der architektonisch anspruchsvollen Arena im Münchner Norden sahen Bayern-Meisterpartys in fremden Stadien. 2001 bejubelten Stefan Effenberg und Co. ihr denkwürdiges Last-Minute-Meisterstück in Hamburg, 2003 feierten die Bayern in Wolfsburg, 2005 in Kaiserslautern. Auf dem Betzenberg sowie zwei weitere Male in der Volkswagen Arena wurden auch die Titel 2006, 2008 und 2017 perfekt gemacht. In Berlin fuhren die Bayern am 27. Spieltag 2013/2014 unter Pep Guardiola mit einem 3:1 die früheste Meisterschaft der Liga-Historie ein. Sie verbesserten damit ihren eigenen Rekord aus dem Triple-Jahr 2013, als man in Frankfurt (1:0) in Sachen Meisterschale alles klar machte. 2016 war Ingolstadt am 33. Spieltag Schauplatz der Bayern-Festivitäten.