FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Besuch im neuen Wohnzimmer! Für Niko Kovac (46) ist die Partie FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORTBUZZER- Ticker ) mehr als nur die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Niko Kovac spielte als Profi von 2001 bis 2003 beim FC Bayern. Der Noch-Trainer von Eintracht Frankfurt wird zum 1. Juli 2018 neuer Chefcoach beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Kovacs Wechsel hatte vorvergangene Woche für eine Menge Wirbel gesorgt. Rund um die Bekanntgabe des Trainerwechsels hatte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic (46) den Münchnern und auch den Medien „Respektlosigkeit und fehlende Professionalität“ vorgeworfen.

Das darauf folgende Bundesliga-Spiel bei Bayer 04 Leverkusen ging für den „Neu-Bayer“ Kovac und die Eintracht mit 1:4 verloren. Vor dem ersten von noch zwei anstehenden Spielen in dieser Saison gegen die Münchner – die Frankfurter treffen den FC Bayern am 19. Mai auch im DFB-Pokalfinale – war Niko Kovac um Normalität bemüht. „Was mich an Bayern interessiert“, so seine forsche Antwort bei der abschließenden Pressekonferenz zum Spiel, „ist die Frage, wie wir sie schlagen können.“

Seit dem Herzschlagfinale in der Relegation hat Kovac in Frankfurt Bemerkenswertes geleistet: In der laufenden Saison spielen die Frankfurter eine blitzsaubere Saison, stehen nach 29 Spieltagen auf dem fünften Platz - einzig die großen Topklubs FC Bayern, Schalke, BVB und Bayer 04 stehen vor den Hessen.

Ein enttäuschter Niko Kovac bei der Medaillenvergabe. Seinem ersten Titel war er noch nie so nah wie an jenem Abend in seinem "Wohnzimmer", dem Olympiastadion.

Im März 2016 übernahm Niko Kovac den abstiegsbedrohten Erstligisten Eintracht Frankfurt - sein erster Job in der Bundesliga. Er führte die Hessen noch in die Relegation, wo das Team um den gerade von einer Krebserkrankung erschütterten Kapitän Marco Russ den Klassenerhalt gegen Nürnberg schaffte. Stark: Kovac tröstete nach dem Abpfiff im Moment des Triumphes die FCN-Spieler. Dafür wurde er mit dem Fair-Play-Preis des Deutschen Sports geehrt.

Stolzer Moment: Niko Kovac (l.) als Cheftrainer der kroatischen Nationalmannschaft bei der WM 2014 in Brasilien. Trotz eines 4:0 gegen Kamerun scheiden die Kroaten wegen Niederlagen gegen Gastgeber Brasilien und Mexiko (jeweils 1:3) in der Gruppenphase aus. Kovac ist von 2013 bis 2015 Coach der Kroaten. Immer an seiner Seite: Bruder Robert.

Für die Hertha spielt der zweikampfstarke Mittelfeldspieler zunächst bis 1996. Hier am 22. Oktober 1995 beim Einwurf. Insgesamt absolviert er für seinen Berliner Verein 242 Spiele, in denen er 24 Tore schießt.

Niko Kovac soll neuer Trainer des FC Bayern München werden. Der SPORT BUZZER wirft einen Blick zurück auf die Karriere des Kroaten, der in Berlin geboren wurde und in seiner aktiven Laufbahn schon für die Münchner spielte.

„Gute Frage, nächste Frage“, werden viele Fans der Hessen jetzt bei sich denken. Der letzte Eintracht-Sieg über den Branchenriesen datiert vom 20. März 2010. Damals holte die SGE in der Schlussminute dank Martin Fenin ein 2:1 gegen den designierten Deutschen Meister. Der letzte Eintracht-Erfolg in München liegt fast 18 Jahre (!) zurück. Am 18. November 2000 triumphierten die Frankfurter mit 2:1 im Olympiastadion – und stiegen am Saisonende ab. Typisch Frankfurt, denn dieses wenig rühmliche Kunststück fabrizierten sie auch in ihrer ersten Abstiegssaison 1995/96… Insgesamt wartet die Eintracht seit 13 Spielen auf einen Sieg gegen den Deutschen Rekordmeister, der am Mittwoch eine herbe 1:2-Pleite im CL-Halbfinale gegen Real Madrid hinnehmen musste. Die Frankfurter müssen dabei ohne Antreibe Makoto Hasebe auskommen, der im Heimspiel gegen Hertha BSC (0:3) vom Platz geflogen war. Zudem wird Kevin-Prince Boateng nach einem „Pferdekuss“ im Pokal-Halbfinale auf Schalke noch nicht zur Verfügung stehen. Ante Rebic fällt nach Muskelfaserriss weiter aus.

Auf Münchner Seite fehlen Boatengs Bruder, Weltmeister Jerome Boateng, nach Muskelbündelriss im Oberschenkel, Arturo Vidal (Kapselverletzung), Arjen Robben (Adduktoren) und Manuel Neuer (Fußbruch). Bei den Frankfurtern droht Mijat Gacinovic, Marius Wolf und Gelson Fernandes bei einer Gelben Karte eine Sperre im so wichtigen Heimspiel gegen den HSV. Im Team des FC Bayern gehen Rafinha, Thomas Müller und Sandro Wagner mit jeweils vier Gelben Karten ins Spiel.