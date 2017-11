FC Bayern München gegen FC Augsburg live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Live im TV, Stream und Ticker: Das bayerische Nachbarschaftsduell FCB gegen FCA am zwölften Spieltag der Bundesliga. So könnt Ihr die Partie sehen.

Kapitän Daniel Baier (34) vom FCA kann in der Partie FC Bayern München gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) auf ein besonderes Jubiläum blicken: Mit einem Einsatz käme der defensive Mittelfeldspieler zu seinem 200. Bundesliga-Spiel in Diensten der Augsburger.

Dass Baier spielt, ist wahrscheinlich. Dass der FC Augsburg allerdings in München gewinnt, ist mehr als fraglich. Die bayerischen Schwaben kassierten in der Allianz Arena in sechs Auftritten fünf Niederlagen, darunter die höchste Pleite ihrer Bundesliga-Geschichte, ein 0:6 in der vergangenen Saison. Lediglich einmal entführte man die Punkte beim bereits als Meister feststehenden großen Nachbarn in die Fuggerstadt.

FCA-Coach Manuel Baum (38) kann gegen die Bayern auf die angeschlagenen Alfred Finnbogason und Michael Gregoritsch zurückgreifen. Beide Stürmer kehrten mit leichten Blessuren von ihren Länderspielreisen zurück, sind aber einsatzbereit. Martin Hinteregger und Sergio Cordova werden erst kommende Woche im Mannschaftstraining zurückerwartet. „Wir haben ordentliche Arbeit geleistet und fahren mit diesem Bewusstsein nach München“, erklärte Manuel Baum vor dem schweren Auswärtsspiel beim Rekordmeister. Er weiß: „Die Bayern dürfen nicht ihren besten Tag erwischen und was wir auf den Platz bringen, muss zu 100 Prozent passen.“ Bayern-Trainer Jupp Heynckes (72) verlor in 30 Vergleichen mit dem FC Augsburg noch nie gegen den Europa-League-Teilnehmer von 2015.

Wie sehe ich das Spiel FC Bayern München gegen FC Augsburg live im TV?

Die Bundesliga-Rechte für die Spiele am Wochenende hält nach wie vor Sky. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt FC Bayern München gegen FC Augsburg am Samstag ab 15.30 Uhr live. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 2 und HD. Kommentator ist Hansi Küpper. In der Konferenz sind die Bayern ein Fall für Wolff-Christoph Fuss.

Wird FC Bayern München gegen FC Augsburg im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels FC Bayern München gegen FC Augsburg ist später in der ARD-Sportschau, im Aktuellen Sport-Studio des ZDF sowie in den Tagesthemen der ARD zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel FC Bayern München gegen FC Augsburg über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel FC Bayern München gegen FC Augsburg bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel FC Bayern München gegen FC Augsburg. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 15.15 Uhr.

