FC Bayern München gegen FC Sevilla live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Sevillas Coach Vincenzo Montella wünscht sich vor allem ein schnelles Tor. „Wir müssen so schnell wie möglich treffen“, erklärte der 43-jährige Italiener am Dienstag in München, „es ist essentiell, dass wir nicht frühzeitig ins Hintertreffen geraten.“ Eine schwierige Aufgabe für die Gäste, denn in der heimischen Allianz Arena präsentierten sich die Bayern in dieser CL-Saison bärenstark. Im Achtelfinale ließen sie Besiktas Istanbul beim 5:0 keine Chance und auch im letzten Gruppenspiel geriet Paris St. Germain beim 1:3 in München gewaltig in den Schleudergang. Für die Bayern wäre es die sechste Halbfinal-Teilnahme in der Königklasse in den letzten sieben Jahren. Nur 2010/2011 scheiterte man im Achtelfinale trotz 1:0-Hinspielsieg in San Siro noch mit 2:3 an Titelverteidiger Inter Mailand.