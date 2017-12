FC Bayern gegen Hannover 96 live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Sechs Spiele, sechs Siege – das ist die Vorgabe beim deutschen Rekordmeister vor der Partie FC Bayern München gegen Hannover 96 am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORTBUZZER- Ticker ). Im Prinzip scheint das Duell gegen die „Roten“ aus Hannover zum Auftakt in den Jahres-Endspurt für den FC Bayern nur Formsache zu sein. Die Münchner gewannen die letzten neun Duelle gegen Hannover 96 allesamt. Neun Niederlagen gegen den gleichen Gegner, das ist in der Bundesliga-Geschichte der Hannoveraner ein Negativ-Rekord. Nur im November 2006 gab es einen Hannover-Sieg in München.

Auf Seiten der Niedersachsen kennen gar nur fünf Spieler das Gefühl eines Sieges gegen die Bayern. Pirmin Schwegler bezwang den Branchenriesen am 4. April 2017 mit 1899 Hoffenheim sowie im März 2010 beim Last-Minute-Sieg (2:1) mit Eintracht Frankfurt. Der einzige 96-Profi, dem das Kunststück zwei Mal gelang, ist Manuel Schmiedebach – in den Heim-Duellen im März und im Oktober 2011 (3:1 / 2:1). Felix Klaus und Julian Korb waren 2015 in Diensten des SC Freiburg und von Borussia Mönchengladbach gegen die Bayern erfolgreich, Matthias Ostrzolek am 5. April 2014 mit dem FC Augsburg (1:0). Julian Korb hat besondere Erinnerungen an den Erfolg über den Rekordmeister, leitete er doch am 5. Dezember 2015 das entscheidende 3:1 für Gladbach durch Fabian Johnson ein. „Am Samstag muss schon alles passen, um so ein Glücksgefühl wieder zu erleben“, dämpft Korb im Kicker-Sportmagazin (Donnerstagsausgabe) die Erwartungen an das Gastspiel in der Allianz Arena. „Wir sind weit davon entfernt, das Spiel abzuschenken. Es ist möglich, dass man – vielleicht hoch – verliert, aber es ist auch möglich, dass wir punkten“, sagte 96-Coach André Breitenreiter (44) vor der Partie.