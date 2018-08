FC Bayern München gegen Manchester United live im TV und im Online-Stream schauen

Mia san rot-weiß – Die Bayern laufen erstmals in der renovierten Allianz-Arena auf. Seit Anfang August erstrahlt die Heimstätte des deutschen Rekordmeisters in neuem Glanz, mit Vereinslogo und rot-weißen Sitzreihen. Bis zum Abstieg 2017 hatten sich die Bayern die Arena mit 1860 München geteilt. Die „Red Devils“ sind der beste Gegner zur Eröffnung. Die Partie FC Bayern München gegen Manchester United am Sonntag (20.15 Uhr) weckt Erinnerungen an die teilweise dramatischen Europapokal-Duelle dieser beiden Spitzenklubs. Für Bayern-Trainer Niko Kovac (46) ist es die Premiere vor heimischem Publikum.