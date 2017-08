FC Bayern München gegen Offenbach live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Auf den FC Bayern kann man sich verlassen: Der Rekordmeister springt gern in die Bresche, wenn es darum geht, angeschlagenen Vereinen zu helfen. Legendär ist das Retterspiel beim FC St. Pauli vor vielen Jahren. Jetzt helfen die Bayern Kickers Offenbach. Bei einem Benefizspiel auf dem Bieberer Berg (Anpfiff um 18 Uhr) treten die Münchner am Mittwoch zur Rettung des finanziell schwer angeschlagenen Regionalligisten aus Hessen an.