FC Bayern München gegen RSC Anderlecht live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Auftakt in die Champions-League-Saison für den FC Bayern München! Für den deutschen Rekordmeister geht es zum Start am Dienstag (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) in Gruppe B in der Champions League gegen den belgischen Titelträger RSC Anderlecht.

Die 0:2-Niederlage bei 1899 Hoffenheim, die erst zweite Bundesliga-Pleite im Kalenderjahr 2017, wollte FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Samstagabend im ZDF-Interview nicht überbewerten: „Wir hatten mehr vom Spiel, haben uns aber nicht belohnt. Am Dienstag werden wir zu 100 Prozent andere Bayern sehen.“ Indes schlugen die Wellen hoch nach der ersten Saison-Schlappe für den Rekordmeister. Weltmeister Paul Breitner geißelte im SPORT 1-Doppelpass am Sonntag vor allem die Beorderung von Thomas Müller im rechten Mittelfeld durch Trainer Carlo Ancelotti. „Wenn ich so aufstelle, muss ich mich nicht wundern, dass nichts passiert“, so Breitner über den WM-Torschützenkönig von 2010, der in Sinsheim so gut wie nicht im Spiel war.