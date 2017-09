FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

„7:0 für Ancelotti“, so titelte das Kicker-Sportmagazin am Donnerstag nach dem überzeugenden 3:0-Erfolg des FC Bayern München beim FC Schalke 04 und dem vorangegangenen 4:0-Heimsieg gegen den 1. FSV Mainz 05. Beide Spiele bestätigten den Kurs des italienischen Trainers Carlo Ancelotti. Rein statistisch spricht nichts dagegen, dass der Torrausch in der Partie des FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg am Freitag (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER -Ticker ) weitergeht.

Denn gegen den VfL Wolfsburg, der sich am Freitag in der Allianz Arena vorstellt, hat der FC Bayern eine Rekord-Serie vorzuweisen. Die Münchner gewannen alle vergangenen 15 Heimspiele gegen die „Wölfe“. Das ist Liga-Rekord in einer Spielpaarung. Zudem entschieden sie elf der letzten zwölf Duelle für sich und holten sich am 31. Spieltag der vergangenen Saison mit einem furiosen 6:0 in der Volkswagen Arena den fünften Meistertitel in Folge.