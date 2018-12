FC Bayern gegen RB Leipzig live im TV und Online-Stream schauen

Leipzig hat sich nach dem blamablen Europa-League-Aus mit dem 4:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 zurückgemeldet. Die Partie FC Bayern München gegen RB Leipzig am Mittwoch (20.30 Uhr/live im SPORTBUZZER-Ticker) ist nun die Nagelprobe für die Roten Bullen im Spitzenkampf.

In München konnte Leipzig noch nie punkten, zu Hause gelang in der letzten Saison mit 2:1 der erste Sieg gegen den Branchenriesen. „Historisch gesehen hat diese Begegnung mitnichten den Status des deutschen Clasico“, heißt es zu dieser Partie im bpa-Bundesliga-Planer zur Saison 2018/2019, „doch aus fußballerischer Sicht ist dieses Duell unverzichtbar. Vorletzte Saison liefen die Roten Bullen dem BV noch den Rang ab, und auch wenn sie die letze letzte Spielzeit gerade so ein Europa-Ticket ziehen konnten, gelang Leipzig sogar ein Sieg gegen den Rekordmeister – dem BVB nicht.“

​50 RB-Leipzig-Spieler und was aus ihnen geworden ist Ingo Hertzsch (39): Der ehemalige Bundesligaprofi wechselte 2009 zu RB Leipzig. Vier Jahre spielte der Mann aus Meerane für den jungen Verein und beendete mit 36 Jahren seine Karriere. Heute ist er als Fanbeauftragter für die Roten Bullen tätig. ©

Anzeige

Die Dortmunder könnten im Falle des ersten Remis zwischen diesen beiden Mannschaften profitieren. Dass dies gelingt, ist für RB-Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick (60) durchaus möglich. „Zu Hause haben wir schon gezeigt, dass wir mit dem FCB nicht nur auf Augenhöhe sein können, wir brauchen bei den Bayern einen sehr mutigen und selbstbewussten Auftritt, um in München etwas mitnehmen zu können.“

Das will Bayern-Coach Niko Kovac (47) mit dem vierten Liga-Sieg in Folge verhindern. „Wir wissen, dass wir auf dem Weg nach oben sind und müssen morgen dominant und selbstbewusst auftreten“, sagte Kovac am Dienstag in München. Weltmeister Mats Hummels (30) wird gegen die Roten Bullen aller Voraussicht nach wieder nur auf der Bayern-Bank Platz nehmen müssen. Leipzigs Stürmerstar Timo Werner gelang in München noch nie ein Tor.

Wie sehe ich das Spiel FC Bayern München gegen RB Leipzig live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt FC Bayern München gegen RB Leipzig am Mittwoch ab 20.25 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Bundesliga 2 (Einzelspiel) und HD. Live-Reporter in München ist Wolff-Christoph Fuß, in der Konferenz wird Jonas Friedrich zu hören sein. Im Münchner Sky-Studio analysieren Jessica Libbertz und Dietmar Hamann die Spiele vom Mittwoch.

Wird FC Bayern München gegen RB Leipzig live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels FC Bayern München gegen RB Leipzig ist später ab 22.45 Uhr in der ARD-Sportschau zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel FC Bayern München gegen RB Leipzig bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?