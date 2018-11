FC Bayern: Aufstellung fix - Bayern-Trainer Kovac lässt Stars auf der Bank

Nach zuletzt vier Pflichtspielerfolgen des FC Bayern nacheinander soll die Siegesserie in den Heimspielen gegen Freiburg (15.30 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) und anschließend gegen AEK Athen in der Champions League ausgebaut werden. Das größte Manko sieht Coach Kovac aktuell weiterhin in der „Realisierung der Torchancen“. Zum oft fehlenden spielerischen Glanz bemerkte er vor dem Duell mit Außenseiter Freiburg: „Das Angreifen ist viel schwieriger als das Verteidigen.“