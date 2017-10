FC Bayern nach 1:0 gegen HSV punktgleich mit BVB - Tolisso trifft

Christian Mathenia: Der zuletzt in die Kritik geratene Keeper machte seine Sache dieses Mal gut und spielte ohne Fehler. Beim Gegentor von Tolisso machtlos. Rettete später spektakulär mit einer Flugeinlage gegen den Franzosen. Note: 3

