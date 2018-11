FC Bayern: Netzreaktionen zum peinlichen Remis gegen den SC Freiburg

Manuel Neuer NOTE: 4 - In seinem 200. Bundesligaspiel für Bayern auch kaum beschäftigt. Und wenn was auf sein Tor kam, klingelte es zuletzt. Der Nationaltorhüter ist seit sechs Stunden ohne Parade in der Bundesliga – die letzten sieben Torschüsse des Gegners waren drin. Beim 1:1 machtlos. © imago/Ulmer/PT