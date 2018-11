6. Mai 2017: Hans-Joachim Watzke bestätigt in einem Gespräch mit der "Funke Mediengruppe" einen "Dissens" mit Tuchel. Der Trainer und einige Spieler hatten sich über die frühe Ansetzung des Champions-League-Viertelfinales gegen Monaco - nur einen Tag nach dem Anschlag - beschwert. Tuchel hatte kritisiert, "in die Entscheidung überhaupt nicht eingebunden" worden zu sein. Watzke kontert: Niemand habe den Wunsch geäußert, nicht anzutreten. Er habe "ja nicht umsonst der Mannschaft im Gespräch am Mittwochmorgen freigestellt, dass jeder Spieler, der sich nicht in der Lage fühlt zu spielen, das selbstverständlich bis zum Nachmittag sagen kann. Auch der Trainer hatte selbstverständlich das Recht, darauf hinzuweisen. (...) Aber mit einem solchen Szenario bin ich kein einziges Mal konfrontiert worden." © imago/DeFodi