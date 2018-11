Kurios: Neues FC-Bayern-Trikot geleaked! In FIFA Ultimate Team und im Fanshop zu kaufen?

Der FC Bayern München ist das Nonplusultra in der Bundesliga und gehört auch auf der internationalen Bühne zu den ganz großen Schwergewichten. Mit 28 Meisterschaften und 18 DFB-Pokal-Erfolgen ist der FCB in beiden Wettbewerben mit deutlichem Abstand Rekordsieger.

Doch das gab es noch nie!

Wie die Internetplattform "footyheadlines.com" berichtet, wird Adidas in Kürze ein spektakuläres Trikot des FC Bayern München herausbringen - in limitierter Auflage! Das wirklich Besondere: Das Trikot soll in Zusammenarbeit mit dem Spielentwickler "EA Sports" veröffentlicht werden.

Kurios: Dieses Shirt soll sowohl virtuell als Trikot im FIFA Ultimate Teammodus, einem Spielmodus des Spiels FIFA 19, erhältlich sein, als auch im echten Leben.