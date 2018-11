FC Bayern kündigt neues Trikot an: Verein hört auf Fans

Alles neu beim FC Bayern! Zukünftig wird die Farbe Blau komplett aus den Heim-Trikots des FC Bayern München verschwinden. Das kündigte der Klub in einem Statement am Montag an. Die Fans hatten zuvor immer wieder gegen das aktuelle Trikot-Set der Bayern, bestehend aus rotem Oberteil und blauer Hose protestiert. "Unsere Vereinsfarben sind Rot-Weiß! Was soll der blaue Trikot-Sche...", war unter anderem auf Plakaten in der Allianz Arena zu lesen.