Der kanadische Nationalspieler Alphonso Davies soll schon nach der kommenden Länderspielpause im November das Training beim FC Bayern aufnehmen. Der deutsche Rekordmeister hat den Außenstürmer vom MLS-Club Vancouver Whitecaps zum 1. Januar 2019 für rund zehn Millionen Euro verpflichtet . Das Top-Talent, das in dieser Woche 18 Jahre alt wird, hat mit Vancouver gerade die Saison in der Major League Soccer beendet. Vancouver verpasste die Playoffs. Im letzten Spiel gab es nach zwei Davies-Treffern ein 2:1 gegen Portland.

Davies soll mit den Bayern-Profis trainieren

Davies soll laut Trainer Niko Kovac nach dem Länderspiel mit Kanada am 18. November gegen St. Kitts und Nevis zum Team stoßen. Er soll in München gleich mit den Profis trainieren und im neuen Jahr in der Bundesliga zum Einsatz kommen. „Wenn man so viel Geld ausgibt für einen Spieler, wird man ihn sicherlich nicht in der zweiten Mannschaft parken“, sagte Kovac. Davies hatte beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschrieben.