Sportdirektor Rafael Akorta bestätigte in einem Radiointerview mit Cadena SER das Interesse der Spanier an Javi Martínez. Der hatte bis 2012 250 Spiele in der Defensive von Athletic Bilbao absolviert, wurde in der Zeit mit Spanien Welt- und Europameister. Beim FC Bayern saß der 30-Jährige dagegen zuletzt oft auf der Bank. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2021.