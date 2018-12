Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic über Spannung in der Liga: "Müssen den Bayern dankbar sein"

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic freut die größere Ausgeglichenheit der Bundesliga in der bisherigen Saison. "Eigentlich müssen wir den Bayern dankbar sein, dass sie sich diese Probleme gemacht haben", sagte Bobic in einem Interview mit dem kicker (Montag-Ausgabe), prophezeite jedoch: "Aber sie werden wiederkommen und Serienmeister werden, wenn auch vielleicht nicht in dieser Saison."