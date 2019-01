Bericht: Spekulationen um FC-Bayern-Star James - Treffen mit Juventus Turin? 

Bleibt Leihspieler James Rodriguez dem FC Bayern über die Saison 2018/2019 hinaus erhalten? An potenziellen neuen Klubs für den Spielmacher mangelt es offenbar nicht. Auch Juventus Turin soll Interesse an einer Verpflichtung haben. Nach Informationen der italienischen Zeitung Tuttosport soll es im Rahmen des "Globe Soccer Awards" in Dubai am Mittwoch ein Treffen zwischen James' Berater Jorge Mendes und Fabio Paratici, dem Sportdirektor von Juve, geben. Juventus soll demnach im Wettbieten um den Spielmacher die Nase vorn haben.