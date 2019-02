Die rechtzeitige Genesung von Bayern-Star Kingsley Coman wird vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag beim FC Liverpool offenbar zu einem Wettlauf mit der Zeit. Nachdem der Flügelspieler beim 3:2 am vergangenen Freitag in Augsburg eine Bänderverletzung im linken Fuß erlitten hatte, gaben die Münchner am Samstag noch Entwarnung. Wie die Bild berichtet, ist der Einsatz des Franzosen im Spiel bei den „Reds“ jedoch keinesfalls gesichert. Nach Angaben des Blattes musste Coman am Sonntag einen Belastungstest abbrechen.