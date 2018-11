Kommentar: Der FC Bayern muss sich radikal erneuern – auf allen Ebenen! 

123 Kilometer sind alle Spieler des FC Bayern gegen Borussia Dortmund zusammen gelaufen – so viel wie nie seit Erhebung dieser Daten; am Ende stand dennoch ein 2:3. Sehr bitter aus FCB-Sicht: Einstellung und Mentalität haben in dieser Partie gestimmt! Doch selbst das scheint nicht mehr zu reichen…

Der FC Bayern im November 2018: Wir erleben einen Klub, der in sich nicht gefestigt ist und dem klare Linie und klare Führung fehlen. "Wir werden nächstes Jahr, wenn der zweite Schritt des Umbruchs kommt, sicherlich das Mannschaftsgesicht ziemlich verändern", sagt Präsident Uli Hoeneß. Tatsächlich müssen sich die Münchner radikal erneuern, wenn sie denn ihren eigenen (Welt-)Ansprüchen in Zukunft wieder genügen wollen – und zwar auf allen Ebenen! Allein mit der Veränderung der Mannschaft ist es nicht getan.