FC Bayern: Lisa Müller kritisiert Niko Kovac - So reagiert Thomas Müller

Beim FC Bayern brodelt es - jetzt sogar bei den Spielerfrauen. Über Instagram machte Lisa Müller, die Ehefrau von Bayern-Star Thomas Müller, ihrem Ärger über die späte Einwechslung ihres Mannes Luft. Thomas Müller wurde beim schwachen 1:1 im Heimspiel gegen den SC Freiburg erst in der 71. Minute von Trainer Niko Kovac eingewechselt. Müller kam für James Rodriguez in die Partie.

Das ist die Instagram-Kritik von Lisa Müller an Niko Kovac

Offenbar zu spät für Lisa Müller. Via Instagram postete sie aus dem Bayern-Stadion ein Bild von Müller mit Trainer Kovac - und schimpfte in der Bildbeschreibung: "Mehr als 70 Min bis der mal nen Geistesblitz hat." Wenig später nach dem 1:0 durch die Bayern meldete sich Lisa Müller nochmals provokant über Instagram zu Wort. Nach dem Treffer von Serge Gnabry schrieb sie: "Und 8 Min später ..." So lange stand ihr Mann wieder auf dem Platz.

So reagieren Thomas Müller und Niko Kovac auf die Kritik von Lisa Müller

Angesprochen auf die Kritik von Lisa Müller wollte sich Bayern-Trainer Niko Kovac nicht äußern. "Nichts" sei ihm durch den Kopf gegangen als er von der Kritik hörte, sagte Kovac - und wirkte dabei nicht nur wegen des Remis gegen Freiburg angefressen. Thomas Müller nahm seine Frau derweil in Schutz. Die Posts seien aus der Emotion heraus entstanden. "Was soll ich machen? Sie liebt mich halt", sagte Müller.

Müller nicht mehr unangefochtener Stammspieler beim FC Bayern

Für Thomas Müller läuft es beim FC Bayern aktuell nicht optimal. In 14 Pflichtspielen erzielte Müller nur drei Treffer und gab drei Vorlagen. Nach 90 Minuten plus Treffer beim knappen Pokalsieg gegen den SV Rödinghausen war für Müller gegen Freiburg nur ein Platz auf der Bank übrig. Unangefochtener Stammspieler ist Thomas Müller beim FC Bayern in dieser Saison nicht mehr: In zwei von drei Champions-League-Spielen wurde er nur eingewechselt. Zudem absolvierte Müller nur vier von zehn möglichen Bayern-Spielen in der Bundesliga über die vollen 90 Minuten.