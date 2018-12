Lothar Matthäus macht dem FC Bayern nach der Achtelfinale-Auslosung der Champions League am Montag wenig Hoffnung auf ein Weiterkommen. "Für mich ist Liverpool der klare Favorit", schreibt der deutsche Rekordnationalspieler in einer Kolumne der englischen Sun und erklärt: "Bayern wird nach der Winterpause zwar besser sein als bisher, die verletzten Spieler kehren zurück. Aber Spieler wie Jerome Boateng, Mats Hummels und Neuer sind nicht mehr die, die sie einst waren." Der FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp sei hingegen "eine Mannschaft von höchster Qualität", die "die größten Titel gewinnen" könne.

Überhaupt gerät Matthäus beim Blick auf den Tabellenführer der Premier League regelrecht in Schwärmen. So lobt er Klopp für die Transfers von Torhüter Alisson, Abwehrchef Virgil van Dijk und des ehemaligen Leipziger Mittelfeldmotor Naby Keita. Zudem habe das Team Spieler, die von der Bank kommen und den Unterschied ausmachen können. "Die Mannschaft ist talentiert und motiviert", urteilt Matthäus und führt dies vor allem auf die "Persönlichkeit" von Klopp zurück.

Dem BVB gibt Matthäus für das Duell mit Tottenham Hotspur bessere Chancen als den Bayern gegen Liverpool. Auch wenn die Begründung des früheren DFB-Kapitän mehr auf Emotionen als auf Fakten beruht: "Ich denke, dass Dortmund weiterkommt - aber nur, weil ich Deutscher bin." So habe sich Tottenham im Vergleich zur vergangenen Saison "mental weiterentwickelt", Trainer Mauricio Pochettino leiste "unglaubliche Arbeit", da er es verstehe, "Spieler zu entwickeln." Doch auch der BVB erhält Lob von Matthäus. "Dortmund hat nun echte Anführer, ein besseres Torwartspiel, Stabilität und in Lucien Favre einen Trainer, der weiß, was er will."