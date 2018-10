Anzeige

Bald hat auch der FC Bayern ein Super-Talent! Am vergangenen Sonntag verabschiedete sich das kanadische Wunderkind Alphonso Davies mit einem 2:1-Sieg gegen die Portland Timbers von seinem MLS-Klub Vancouver Whitecaps. "Es Zeit für ein neues Kapitel. Es ist Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Danke Vancouver, ihr werdet immer in meinem Herzen sein", sagt Davies in einem emotionalen Video.

Das ist Bayern-Neuzugang Alphonso Davies Alphonso Davies ist bereits im Alter von 17 Jahren kanadischer Nationalspieler. © imago/Icon SMI Sein erstes Spiel im Nationaltrikot bestritt er gegen Curacao. Bisher kommt der junge Kanadier auf acht Länderspiele, in denen er drei Tore erzielen konnte. © imago/ZUMA Press Im Herbst 2017 wurde Alphonso Davies zum besten U17-Spieler des Jahres in Kanada ausgezeichnet. © imago/ZUMA Press Leistungsträger: Alphonso Davies hat für die Vancouver Whitecaps in der abgelaufenen MLS-Saison sechs Treffer in 30 Spielen erzielt. © imago/ZUMA Press Auch gegen große Namen wie hier im Testspiel gegen Juventus Turin mit Weltmeister Sami Khedira konnte Davies bereits Erfahrungen sammeln. © imago/ZUMA Press Großes Medieninteresse: Der Teenager gilt als eines der größten Talente Nordamerikas. © imago/ZUMA Press

Anzeige

Mats Hummels über Davies: "Bringt besondere Note"

Ein Bayern-Star steht sogar bereits mit Davies in Kontakt. Weltmeister Mats Hummels verriet im Gespräch mit SPORT1: "Ich kenne ihn sportlich bisher auch nur von YouTube und Instagram. Privat von ein paar Mal schreiben. Mit seiner Spielweise bringt er aber auf jeden Fall eine besondere Note mit." Linksfuß Davies soll mit seiner Explosivität und Schnelligkeit Schwung in die Offensive der Münchner bringen. Bob Lenarduzzi, Vancouvers Präsident, ist sicher, dass sich der Senkrechtstarter auch in der Bundesliga durchsetzen wird: "So, wie er sich hier bei uns Schritt für Schritt in seinem jungen Alter weiterentwickelt hat, kann er das auch bei einem der besten Klubs der Welt schaffen", sagte Lenarduzzi bei TSN.

Alphonso Davies mit starker MLS-Bilanz

Davies wird mit der Nationalmannschaft Kanadas am 21. November noch gegen St. Kitts und Nevis auflaufen und danach seine Zelte in München aufschlagen, bei Bayern hat er einen Vertrag bis 2023 unterschrieben. In 31 Spielen der US-Profiliga MLS kommt Davies auf acht Treffer und zehn Assists.