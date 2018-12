Bericht: Mats Hummels will FC Bayern verlassen - Rummenigge dementiert

Bleibt er, oder bleibt er nicht? Mats Hummels ist beim FC Bayern München zurzeit nicht immer gesetzt. Der Weltmeister saß in dieser Saison häufiger auf der Bank, musste seinem jungen Teamkollegen Niklas Süle und Jerome Boateng häufiger den Vortritt lassen. Nach Informationen der Bild liebäugelt der 30-Jährige nun mit einem Wechsel ins Ausland - möglicherweise sogar schon in der Winterpause.

Demnach soll Hummels schon länger mit seiner Rolle unter Trainer Niko Kovac unglücklich sein - zumal die Bayern mit dem Franzosen Lucas Hernandez von Atlético Madrid offenbar einen weiteren Innenverteidiger an der Angel haben. Klubs der Premier League, allen voran der FC Chelsea und Tottenham Hotspur (die am Mittwoch übrigens im Gleichschritt ins Ligapokal-Halbfinale einzogen), sollen bereits die Fühler ausgestreckt haben. Hummels' Berater Marc Kosicke war laut Bild zuletzt bereits in London, um die Chancen für einen Transfer auszuloten.