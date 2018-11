Pep Guardiola war der bisher beste Trainer in der Geschichte des FC Bayern - zumindest vom Punkteschnitt her. Von 161 Spielen gewann der Spanier, der von 2013 bis 2016 bei den Münchnern in der Verantwortung war, 124 Partien. Im Schnitt holte Guardiola 2,41 Punkte pro Begegnung. So viel wie kein Bayern-Trainer vor und nach ihm. Jeweils souverän gewann der Ex-Coach des FC Barcelona von 2014 bis 2016 die Meisterschaft in der Bundesliga. Doch jetzt gibt es neue Gerüchte um seinen Abschied beim FC Bayern: Einem Bericht des Magazins Der Spiegel zufolge, der sich auf die Enthüllungs-Plattform "Football Leaks" beruft, soll Guardiola seinen Vertrag bei Manchester City deutlich früher unterschrieben haben als bisher bekannt.