FC Bayern: Rummenigge vergleicht Sportdirektor Salihamidzic mit Klub-Präsident Hoeneß: "Hasan ist unheimlich fleißig"

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge erkennt Züge von Vereinspräsident Uli Hoeneß in Sportdirektor Hasan Salihamidzic . " Hasan ist unheimlich fleißig , unglaublich agil, und - das gefällt mir - wenn sich ein Transfer auftut, ist er wie der junge Uli Hoeneß auf der Pirsch und lässt nicht locker. Deshalb glaube ich, dass er hier seinen Weg machen wird ", sagte Rummenigge dem Kicker (Montagsausgabe) in einem Interview.

Rummenigge: "Dieser Umbruch ist eine Chance für ihn"

"Dieser Umbruch ist eine große Chance für ihn. Er geht diese Aufgabe mit Feuereifer an. Wir begleiten und beraten ihn, wenn nötig. Aber er geht seinen Weg, davon bin ich überzeugt", sagte Rummenigge im Kicker über den 41-jährigen Salihamidzic.

Kritik an der Außendarstellung von Salihamidzic

Zuletzt hatte es immer wieder Kritik an der Arbeitsweise von Salihamidzic gegeben. Unter anderem hatte der ehemalige Bayern-Profi [Lothar Matthäus die Außendarstellung des 41-Jährigen stark in Frage gestellt](Lothar Matthäus die Außendarstellung des 41-Jährigen stark in Frage gestellt).