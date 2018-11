Sandro Wagner: Der BVB ist schlechter als der FC Bayern

Der FC Bayern München steckt in der Krise: Sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer BVB in der Bundesliga, interne Querelen um Superstars wie Franck Ribery - und dann auch noch viele Verletzte . Trotzdem hat Bayern-Stürmer Sandro Wagner den Titelgewinn der Deutschen Meisterschaft mit dem FC Bayern noch nicht abgehakt. "Wir sind die beste Mannschaft in Deutschland und werden Meister", sagte der FC-Bayern-Stürmer Nummer zwei hinter Robert Lewandowski bei einem Werbe-Termin.

1991/92: Eine chaotische Saison für die Bayern - mit den Trainern Sören Lerby und Erich Ribbeck und Rang zehn in der Endabrechnung. Zum bisher letzten Mal hat der FCB in der Bundesliga eine negative Tordifferenz (-2), seither immer zweistellig positiv. Kein Wunder, dass Stefan Effenberg angesichts von 15 Niederlagen verdrießlich dreinschaut. Platz 10 © imago/WEREK

1974/75: Da schauen Franz Beckenbauer (l.) und Uli Hoeneß sparsam drein. In der Nach-WM-Saison landen die Bayern nach drei Meistertiteln in Serie nur auf dem zehnten Platz. Die Bilanz ist desaströs: 14 Siege wechseln sich mit 14 Niederlagen ab - die Bayern schießen nur 57 Tore, kassieren 63. Platz 10 © imago/WEREK

Sandro Wagner: "Dortmund ist nicht die Übermannschaft"

Sandro Wagner wechselte in der Winterpause der vergangenen Saison für 13 Millionen Euro von der TSG 1899 Hoffenheim zum FC Bayern. Seitdem absolvierte er 18 Ligaspiele und erzielte acht Tore - alle davon jedoch noch in der Spielzeit 17/18. Unter Trainer Niko Kovac kam Wagner bisher nur in vier Bundesliga-Partien zum Einsatz, davon einmal von Beginn an. Angesprochen auf sein Reservisten-Dasein sagte der Ex-Nationalspieler: "Meine persönliche Situation beim FC Bayern ist wurscht. Wir haben andere Probleme."