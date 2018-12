Niko Kovac hat seine ersten sechs Monate als Trainer des FC Bayern aufgearbeitet und findet bei seiner Hinrunden-Analyse auch eine Erklärung für das zwischenzeitliche Leistungsloch des deutschen Rekordmeisters. "Vielleicht haben wir uns ein bisschen zu sehr von dem beeinflussen lassen, was uns suggeriert wurde: Dass wir unschlagbar seien, dass wir wieder mit großem Abstand Meister werden. Das schleicht sich ins Bewusstsein ein - und dann fehlen bei jedem ein bis zwei Prozent. Dann reicht es in der Summe nicht mehr", sagt der Kroate in einem Interview auf der Klub-Homepage: "Die Bundesliga ist meiner Meinung nach sehr viel ausgeglichener und stärker als letztes Jahr. Deswegen mussten wir uns strecken. Aber die Jungs haben sich gefangen."

Nach gutem Saisonstart waren die Bayern Ende September und Schieflage geraten und blieben vier Pflichtspiele in Serie ohne Sieg. Tiefpunkt war eine 0:3-Heimpleite gegen Borussia Mönchengladbach am 6. Oktober. "Niederlagen tun immer weh, gerade wenn sie zuhause passieren. Wir haben in Berlin und Dortmund verloren. Aber das 0:3 gegen Gladbach in der Allianz Arena war ein Nackenschlag. Die Jungs haben sich danach allerdings wieder herausgekämpft. Wenn sie gepikst werden, dann haben sie bisher immer eine sehr gute Reaktion gezeigt", sagt Kovac, der zeitweise erheblich in der Kritik stand, mit seinem Team zum Ende der Hinrunde aber fünf Bundesliga-Siege nacheinander einfuhr.

Kovac will "Borussia Dortmund erbitterten Kampf" liefern

In der Tabelle reicht es für den Abonnement-Meister nach der Hälfte der Saison dennoch nur zum zweiten Rang. Spitzenreiter Borussia Dortmund ist bereits um sechs Punkte enteilt. Abschrieben will Kovac den Titel aber noch nicht. Er habe das Gefühl, "dass die Jungs heiß sind, in der Rückrunde alles aus sich rauszuholen und Borussia Dortmund einen erbitterten Kampf liefern", meint der Bayern-Trainer und erklärt, warum sich seine Mannschaft vor der Winterpause wieder stabilisiert hat.

Neben einigen taktische Veränderungen sei auch eine Abkehr von der in der Hinrunde phasenweise stark ausgeprägten Rotation für die Wende verantwortlich. "Auch die Entscheidung, Richtung Winterpause pro Spiel nicht mehr ganz so viele Startelf-Wechsel vorzunehmen, war sicherlich von Vorteil. Die Mannschaft hat sich gefunden und jeder wusste, dass er mit Top-Leistungen im Team bleiben würde", erläutert der 47-Jährige.

