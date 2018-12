Willi Lemke über FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß: "Ich hoffe, dass er die Kurve kriegt"

Willy Lemke hat sich zu seinem ehemaligen sportlichen Erzfeind Uli Hoeneß geäußert. "Er hat so unglaublich viel geleistet und wird wahrscheinlich auch in 20 oder 30 Jahren noch als der Bundesliga-Manager gelten. Er ist ein Klassemann, der ein Lebenswerk hier hingesetzt hat. Das hat er doch nicht nötig. Er ist doch viel zu stark.", sagte der 72-Jährige in der Sendung Blickpunkt Sport im BR.