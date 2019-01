Xabi Alonso kämpft gegen Haftstrafe: Ex-Star des FC Bayern droht Gefängnis

Muss ein ehemaliger Star des FC Bayern München ins Gefängnis? Xabi Alonso wehrt sich gegen einen Aufenthalt im Gefängnis. Der spanische Welt- und Europameister wird laut El Confidencial am 22. Januar vor Gericht erscheinen. Hintergrund: Der 37-Jährige, der seine Karriere im vergangenen Sommer beim FCB beendete , streitet sich seit geraumer Zeit mit den spanischen Behörden. Es besteht der Verdacht der Steuerhinterziehung.

Alonso wird bereits seit über einem Jahr vorgeworfen, eine Briefkastenfirma auf der Atlantikinsel Madeira dafür verwendet zu haben, seine Einkünfte aus Bildrechten am Fiskus vorbeigeschleust zu haben. Der ehemalige Mittelfeldspieler lehnt - anders als andere Stars wie Weltfußballer Luka Modric und Cristiano Ronaldo - einen Deal mit den spanischen Behörden ab. "Wenn ich Zweifel an meiner Unschuld hätte, würde ich es nicht tun", sagte Alonso der Zeitung. Der Baske arbeitet inzwischen in der Jugend von Real Madrid als Trainer.