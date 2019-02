FC Bayern: Nicolas Pépé als Nachfolger für Ribery und Robben - Lille-Trainer spricht über Transfer

Was hat Uli Hoeneß nur mit dieser Aussage in der Sport1-Sendung "Doppelpass" am Sonntag gemeint? "Wenn Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die kommende Saison ...", sagte der Präsident des FC Bayern München und ließ Raum für Spekulationen offen. Klar ist, dass der FCB zum kommenden Sommer seine beiden Flügelflitzer Arjen Robben und Franck Ribery ersetzen muss. Nachdem der Transfer von Chelsea-Juwel Callum Hudson-Odoi wenige Tage vor Ende der Winter-Wechselfrist gescheitert war, hat sich der FCB offenbar ein anderes Mega-Talent ausgespäht. Wie die französische Zeitung Le 10 Sport schon Anfang Februar berichtete, soll sich der FC Bayern intensiv mit Nicolas Pépé vom OSC Lille beschäftigen. Jetzt hat sich sein Trainer zu einem möglichen Transfer geäußert!