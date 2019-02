Bericht: FC Bayern will Niklas Stark von Hertha BSC - als Hernandez-Ersatz?

Der FC Bayern München sucht noch Verstärkungen für die kommende Saison - nicht zuletzt in der Viererkette. Im Sommer kommt mit Benjamin Pavard zwar bereits ein neuer Innenverteidiger an die Säbener Straße, doch das soll noch nicht alles sein. Wie Sport1 berichtet, steht beim FCB auch Herthas Abwehrchef Niklas Stark hoch im Kurs. Der 23-Jährige verlor mit den Berlinern erst am Samstag unglücklich mit 0:1 in München. Für die Bayern-Bosse ist Stark vor allem deshalb eine Alternative, weil ein Transfer von Atlético-Star Lucas Hernandez ins Stocken geraten ist.