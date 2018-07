Benjamin Pavard zum FC Bayern? Das sagt Trainer Niko Kovac dazu

Am Donnerstagmittag platzte die Bombe: Frankreichs Weltmeister Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart soll nach Informationen des SWR bereits während der Fußball-WM in Russland einen Vertrag beim FC Bayern München unterschrieben haben. Demnach werde der 22 Jahre alte Verteidiger spätestens im Sommer 2019 zum deutschen Rekordmeister wechseln. Und kurz nach dieser Bekanntgabe saß Bayerns neuer Trainer Niko Kovac auf dem Podium des Pressekonferenzsraums an der Säbener Straße - und wurde natürlich auf den angeblich fixen Transfer angesprochen.