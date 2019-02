"Wenn man einen Monat nicht spielt, fehlt einem auch der Rhythmus. Dass man dann ab der 80. Minute mal etwas die Luft rausnehmen will, ist normal. Ich habe gestern das Spiel in Madrid gesehen, dagegen waren wir ein Kindergeburtstag" , rechtfertigte Kovac in der Pressekonferenz die Tricks seiner Mannschaft. Er sei sich der Explosivität seiner Aussage dennoch bewusst. "Vielleicht war das unnötig oder dumm. Zeitspiel ist ein Teil des Spiels, ich will das nicht entschuldigen, aber ich glaube, dass das in die falsche Richtung geht", fügte der Trainer des FC Bayern über seine Zeitspiel-Beichte an.

Kovac will auch in der Bundesliga zu Null spielen

Nach der viel gerühmten Defensivvorstellung in Liverpool soll auch in der nationalen Liga wie zuletzt im Dezember beim 3:0 in Frankfurt wieder ein Spiel ohne Gegentor her. „Das war für die Zukunft sehr wichtig, dass wir 0:0 gespielt haben“, sagte Torjäger Robert Lewandowski. Mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr) gegen Hertha BSC würden die Münchner nach Punkten mit der Borussia gleichziehen. Die Dortmunder sind erst am Sonntag zu Hause gegen Bayer Leverkusen an der Reihe.