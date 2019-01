Handball-WM: Bayern-Trainer Niko Kovac feiert Kroatien-Sieg in München

Das ging aber fix: Kaum ist der FC Bayern um Trainer Niko Kovac aus dem Trainingslager in Katar wieder in Deutschland gelandet - und schon stand für den Bayern-Trainer der erste Besuch an. Kovac schaute sich den 31:27-Sieg der Kroaten bei der Handball-WM gegen Island, ein Duell der beiden Titel-Favoriten, direkt in der Olympiahalle in München an.