Christoph Metzelder über den FC Bayern: "Dinge haben sich dramatisch geändert"

Um die Art und Weise zu beschreiben, in der Hannover 96 vom FC Bayern München beim 0:4 niedergewalzt wurde, bemühte 96-Star Pirmin Schwegler einen Vergleich aus der Autobranche. „Die Bayern waren heute auf Vollgasmodus. Der Lamborghini war vollgetankt und unser Trabbi war ein bisschen leer." In der Tat war der Tabellenletzte gegen den Rekordmeister chancenlos. Die Bayern kommen nach ihrer Herbstdepression langsam wieder in Fahrt - sehr zur Freude von Trainer Niko Kovac, der seine erste große Krise bei den Bayern überstanden hat.

„Die Mannschaft hat heute über 90 Minuten fantastisch gespielt, sehr viele Chancen kreiert, das 4:0 ist eigentlich noch zu wenig", erklärte der 47-Jährige, der die beste Saisonleistung seiner Mannschaft beobachtete. "Wir haben noch drei, vier hundertprozentige Chancen liegengelassen." Lob gab es auch von TV-Experte Christoph Metzelder. "Die Dinge beim FC Bayern haben sich dramatisch geändert – zum Positiven", resümierte der Ex-Nationalspieler bei Sky. „Die Zeit der Geschenke scheint beim FC Bayern vorbei zu sein. Alle Mannschaften, die gegen die Bayern im Herbst gepunktet haben, haben das sicherlich ordentlich gemacht, aber die können sich beim FC Bayern bedanken, dass das so war."

Metzelder über Kimmich: "Auf rechts gibt es kaum jemand Besseren"

Der FCB hat den Schritt aus der Krise gemacht und hat in der zweiten Saisonhälfte das große Ziel vor Augen, Tabellenführer BVB noch den Rang abzulaufen. Überragend am Samstag: Joshua Kimmich, der diesmal wieder auf der rechten Abwehrseite aufgeboten wurde, mit einem Tor und drei Vorlagen aber vor allem offensive Akzente setzte. Metzelder: "Wenn er so das Spiel anschiebt und die Tore vorbereitet, dann gibt es auf der Seite kaum jemand Besseren in Europa.“

Kovac hatte bei den Bayern vor dem Spiel gegen Hannover die Rotation wieder eingeführt, nachdem der Coach zuvor gleich drei Mal mit der gleichen Startelf begonnen hatte. „Das ist der FC Bayern München: Es kann nicht jeder spielen. Aber die, die hier sind, haben alle den Anspruch zu spielen. Es ist normal, dass man durchwechselt", erklärte der Trainer, der diesmal auf die Rückkehrer Kingsley Coman, Mats Hummels und Thiago Alcantara setzte. Dafür erhielten Jerome Boateng und Rafinha eine Pause.

Alaba: "Macht einfach Bock, in dieser Mannschaft zu spielen"

Beim FCB scheint die Leichtigkeit zurück zu sein - anders sind Aussagen wie von David Alaba kaum zu erklären: "Wir hatten Freude am Fußball spielen. Das haben wir dann auch in der Halbzeitpause angesprochen, dass es einfach Bock macht, in dieser Mannschaft zu spielen", erklärte der Österreicher, der mit einem wuchtigen Schuss sein erstes Saisontor erzielte.