FC Bayern: Trainer Niko Kovac erhöht Druck auf James - "Spielt um Zukunft"

Niko Kovac verspürte zwei Tage vor dem Rückrundenstart „Glückshormone im Körper“. Die gute Laune führte der lächelnde Münchner Trainer auf den sonnigen Wintertag zurück, aber die Vorfreude auf die geplante Aufholjagd des FC Bayern auf Borussia Dortmund war Kovac auch schon anzumerken. „Wir müssen ja positiv sein“, sagte der 47-Jährige und strahlte demonstrativ Zuversicht aus. Das Bundesliga-Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und Eurosport Player) bei 1899 Hoffenheim soll der Startschuss für rasante Münchner Monate werden, an deren Ende der siebte nationale Titel nacheinander stehen soll.

Kovac freut sich auf Rückkehr von Ribéry und Robben

Sechs Punkte Rückstand auf den Herbstmeister reizen den Serienmeister, der in seiner Hoffenheim-Vorbereitung einmal mehr von Personalspekulationen begleitet wurde. Ob für den Angriff auf den BVB das Starensemble schon im Winter weiter verstärkt wird, ließ Kovac am Mittwoch offen. Mit der Rückkehr der noch verletzten „Oldtimer“ Franck Ribéry (35) und Arjen Robben (34) sei der Konkurrenzkampf aber auch ohne Neuzugänge im Januar hoch, sagte Kovac. „Dann brauchen wir nicht noch drei, vier, fünf andere.“

Die Bayern sind gereizt. Platz zwei ist nicht der Münchner Anspruch, genauso wenig wie die Bank der Anspruch von James Rodríguez ist. Der Leihspieler von Real Madrid kam in der Hinrunde, auch aus Verletzungsgründen, nur auf 471 Einsatzminuten. „Er spielt natürlich um seine Zukunft, das ist ja klar. Jeder, der einen Arbeitsvertrag haben möchte in einem Klub, muss Topleistungen bringen“, sagte der Trainer des FC Bayern München am Mittwoch. James wolle mehr Einsatzzeit, jetzt liege es an ihm, das Trainerteam zu überzeugen. Für den Champions-League-Knaller gegen den FC Liverpool, wenn Thomas Müller (1236 Liga-Minuten) gesperrt fehlt, ist James Topkandidat für die Startformation.