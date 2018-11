FC Bayern live: Die Pressekonferenz mit Trainer Niko Kovac im Liveticker

Selten wurde so sehr auf eine Pressekonferenz geschaut wie am Montag in München: In der Allianz Arena stellt sich Niko Kovac den Fragen der Presse. Der Trainer des FC Bayern München muss vor dem möglicherweise entscheidenden Heimspiel gegen Benfica Lissabon in der Champions League am Dienstag (20.45 Uhr) viel erklären: Wie kam es am Samstag zum desaströsen 3:3 gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf? Erreicht er die Mannschaft noch? Hat er die klaren Aussagen von Präsident Uli Hoeneß als Ultimatum aufgefasst? Um 14.30 Uhr startet die Pressekonferenz, die der SPORTBUZZER in einem Liveticker begleitet.