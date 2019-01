Kovac kritisiert Stars des FC Bayern: "Jeder dachte: Das schaffen wir mit links"

Das klare 4:1 gegen den VfB Stuttgart könnte dem FC Bayern München eigentlich Anlass zur Freude geben. Robert Lewandowski trifft wieder, auch Leon Goretzka fühlt sich in seiner offensiven Rolle pudelwohl . Doch Trainer Niko Kovac war nach Abpfiff alles andere als zufrieden. Der Kroate hatte einiges an der Einstellung der Münchner auszusetzen, die nach dem frühen 1:0 durch Thiago in der fünften Minute das Fußballspielen eingestellt und in einen Verwaltungsmodus geschaltet hatte.

"Der VfB kämpft ums Überleben, wir wollen Meister werden, da muss man sich über 90 Minuten gut präsentieren", monierte Kovac auf der Pressekonferenz im Anschluss. Thiagos Treffer hatte zur Folge, dass Bayern sich pomadig zurückzog, Stuttgart ins Spiel kommen ließ und das 1:1 durch Donis hinnehmen musste. "Normal sagt man: So ein Tor kann beflügeln", erläuterte Kovac: "Es war genau das Gegenteil." Doch warum eigentlich? Ich glaube, jeder dachte: 'Okay, fünfte Minute, es steht 1:0, das wird schon. Das schaffen wir mit links.'" Doch das dürfe einem ambitionierten Verein wie den Bayern nicht passieren.

Kovac kritisiert FCB-Spieler: "Wir haben 35 Minuten überhaupt nicht stattgefunden!"

„Wir haben 35 Minuten in der ersten Halbzeit überhaupt nicht stattgefunden, wir haben einfach zu langsam gespielt“, kritisierte der Trainer ungewohnt deutlich. Kovac forderte seine Stars am Spielfeldrand gestenreich zu mehr Vorwärtsgang auf. Es fehlte in dieser Phase an Tempo und Zielstrebigkeit, zu oft wurde quer statt in die Tiefe gespielt.