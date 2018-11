FC Bayern: Rummenigge spricht Kovac Vertrauen aus - "auch 2019 und 2020 unser Trainer"

Bemerkenswerte Aussagen von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge! Der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters hat dem umstrittenen Trainer Niko Kovac vor der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München am Freitagabend das Vertrauen ausgesprochen. Das belegen Aussagen, die der 63-Jährige im Gespräch mit der Abendzeitung getätigt hat. Rummenigge äußerte sich auf einer Veranstaltung in Bad Wiessee.

"Es ist der Wunsch von uns allen beim FC Bayern, dass wir lange mit Niko Kovac zusammenarbeiten", erklärte Rummenigge. "Ich wünsche mir, dass er nicht nur an Heiligabend 2018 unser Trainer ist, sondern auch an Heiligabend 2019 und 2020." Ein deutliches Vertrauens-Votum und ein krasser Gegensatz zu seinem Partner in der Führungsetage des FCB. Präsident Uli Hoeneß hatte sich nach dem Remis gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Wochenende kritisch über die Arbeit des neuen Trainers geäußert und dem 47-Jährigen für die Partie gegen Benfica Lissabon ein Ultimatum gestellt. Rummenigge: "Ich sehe einen Trainer, der kämpft, der bereit ist, ein paar Dinge zu verändern. Und er muss auch ein paar Dinge verändern."