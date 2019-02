FC Bayern: Niko Kovac tröstet Supertalent Renato Sanches - "Nicht der Glücklichste"

Deshalb nahm Kovac den sensiblen Mittelfeldspieler nach dem Training am Donnerstag zu einem längeren Einzelgespräch. Streicheleinheiten, nicht nur im wörtlichen Sinne. Kovac nahm Sanches in den Arm, redete ihm gut zu. „Renato ist im Moment nicht der Glücklichste, weil er wenig spielt. Ich habe ihm aber gesagt, er soll weitermachen", sagte Kovac später der Bild. "Er trainiert gut, ist fleißig und freundlich.“

Sanches beim FCB: Nur sechs Spiele über die volle Distanz

Trotzdem will es für den Europameister 2016 mit dem endgültigen Durchbruch in München einfach nicht klappen. Noch vor zweieinhalb Jahren galt Sanches als eines der größten Talente im Weltfußball, neben dem FC Bayern war fast jeder Spitzenklub auf die Verpflichtung des Youngsters aus, der entscheidenden Anteil am ersten großen Titel seiner Portugiesen hatte.