FC Bayern: Niko Kovac gibt Zeitspiel gegen Liverpool zu - "Alles ein bisschen gespielt"

Dieses Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse hatte es in sich: Der FC Liverpool und Bayern München lieferten sich an der Anfield Road einen taktisch geprägten Schlagabtausch. Am Ende steht das 0:0 dem deutschen Rekordmeister gut zu Gesicht, denn im Rückspiel muss die Mannschaft von Jürgen Klopp in der Allianz Arena ran. Nach der Partie machte Bayern-Trainer Kovac allerdings eine Aussage, die ihm vielleicht noch zum Verhängnis werden könnte. Er gab am Sky-Mikrofon zu, dass seine Mannschaft bei Bedarf bewusst auf Zeit spielt - und dafür sogar Verletzungen vortäuscht. Der ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt hatte 2017 noch den Fair-Play-Preis des Deutschen Olympischen Sportbundes verliehen bekommen.