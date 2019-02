FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zur Pleite bei Bayer 04 Leverkusen

Das ist ein herber Rückschlag! Der FC Bayern München hat beim 1:3 gegen Bayer 04 Leverkusen die erste Niederlage der Rückrunde kassiert. Obwohl auch der BVB bei Eintracht Frankfurt große Probleme hatte, konnte der Tabellenführer den Vorsprung auf den FCB nach dem 20. Spieltag auf sieben Punkte vergrößern. Die Bayern zeigten in Leverkusen eine engagierte Leistung und hatten mehr Torschüsse als Leverkusen, ließen sich ohne Kapitän Manuel Neuer die Pausenführung aber im zweiten Durchgang aus der Hand nehmen.

Wie waren die Spieler des FC Bayern gegen Leverkusen in Form? Wer war gut, wer trug mit einer schwachen Leistung zur Niederlage des FCB bei? Für den SPORTBUZZER hat Patrick Strasser die Partie in der BayArena verfolgt. Seine Einzelkritik mit Schulnoten findet Ihr in der Bildergalerie.