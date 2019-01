FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zum Sieg gegen Hoffenheim

Schnell, schneller, FC Bayern - ein Blitzstart ins neue Fußballjahr. 3:1 (2:0) zum Rückrunden-Auftakt bei der TSG Hoffenheim. Ein (vermeintlich) kniffliges Spiel, eine tatsächlich griffige, starke Bayern-Mannschaft, die mit Wut und Wucht die Aufholjagd auf Tabellenführer Borussia Dortmund begann. Leon Goretzka erzielte einen Doppelpack, seinen ersten im 131. Bundesliga-Spiel, machte seine Pflichtspieltore drei und vier für Bayern. Das 2:0 entstand aus einer Ecke der Gastgeber, der Konter fand in exakt 12,9 Sekunden den Weg ins Hoffenheimer Tor. Blitzschach. Am Ende sorgte Torjäger Robert Lewandowski für die Entscheidung – 3:1. Der FC Bayern bleibt Borussia Dortmund dicht auf den Fersen.

Vor allem Goretzka überragte bei den Bayern. Der Schalke-Neuzugang machte neben seinen Treffern viele Wege als Achter, ging im halbrechten Mittelfeld in die Tiefe. Er war spritzig, zeigte gute Kombinationen.

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel bei der TSG Hoffenheim

Niko Kovac überraschte beim ersten Bundesliga-Spiel im Jahr 2019 vor allem in der Verteidigung. Mats Hummels bekam seine Chance in der Startelf neben Niklas Süle, Jérome Boateng musste zunächst auf der Bank Platz nehmen. Serge Gnabry (wurde später eingewechselt) musste Platz für Kingsley Coman machen, auch der lange verletzte James durfte nur als Joker ran. Der Ex-Schalker Goretzka überzeugte in der Startelf mit seinen beiden Toren.