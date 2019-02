FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Pokal-Zittersieg gegen Hertha BSC

Ohne Manuel Neuer im Tor ging der FC Bayern München in das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC. Bereits nach drei Minuten musste Neuer-Vertreter Sven Ulreich zum ersten Mal den Ball aus dem eigenen Netz holen. Maximilian Mittelstädt hatte die Hausherren überraschend mit 1:0 in Führung gebracht. Serge Gnabry konnte das Spiel mit einem Doppelpack zwischenzeitlich zwar drehen, doch Davie Selke machte die Verlängerung für Hertha in der 67. Minute perfekt.